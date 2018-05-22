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Баскетболистка «Надежды» получила серебро Tinkoff Moscow Open
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Баскетболистка «Надежды» получила серебро Tinkoff Moscow Open 

ProOren 5 часов назад
Екатерина Федоренкова в составе сборной России стала серебряным призером стритбольного турнира Tinkoff Moscow Open. Турнир состоялся накануне в Москве.
В финальной игре между Россией и Венгрией счет в первом тайме складывался в пользу нашей сборной. Но уже после счета 9:6 соперницы постепенно начали отыгрывать отставание и вышли вперед. Однако команда России успела нагнать сборную Венгрии. Но, к сожалению, россиянки вместо потенциальной ничьей получили «-2». Итоговый счет — 16:14.
У Венгрии первое место и золотая медаль, у России — серебро.
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