Баскетболистка «Надежды» получила серебро Tinkoff Moscow Open

Екатерина Федоренкова в составе сборной России стала серебряным призером стритбольного турнира Tinkoff Moscow Open. Турнир состоялся накануне в Москве.

В финальной игре между Россией и Венгрией счет в первом тайме складывался в пользу нашей сборной. Но уже после счета 9:6 соперницы постепенно начали отыгрывать отставание и вышли вперед. Однако команда России успела нагнать сборную Венгрии. Но, к сожалению, россиянки вместо потенциальной ничьей получили «-2». Итоговый счет — 16:14.

У Венгрии первое место и золотая медаль, у России — серебро.