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ФК «Чемпионат» одержал победу в первом матче чемпионата Москвы по футболу 6х6
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ФК «Чемпионат» одержал победу в первом матче чемпионата Москвы по футболу 6х6
Чемпионат.com
2 часа назад
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Сегодня, 22 мая, состоялся матч открытия первого чемпионата России (зона «Москва») в формате 6х6, сообщает официальная страница турнира ВК.
В матче открытия ФК «Чемпионат» одержал разгромную победу над командой «Корсары» со счётом 15:2.
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