ФК «Чемпионат» одержал победу в первом матче чемпионата Москвы по футболу 6х6

Сегодня, 22 мая, состоялся матч открытия первого чемпионата России (зона «Москва») в формате 6х6, сообщает официальная страница турнира ВК.

В матче открытия ФК «Чемпионат» одержал разгромную победу над командой «Корсары» со счётом 15:2.