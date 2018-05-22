Сербки победили сборную Таиланда в матче Лиги наций

Женская сборная Таиланда на старте второй игровой недели Лиги наций в Макао в четырёх партиях потерпела поражение от команды Сербии со счётом 1:3 (18:25, 23:25, 25:19, 19:25). Для сборной Таиланда это третий проигрыш в четырёх встречах турнира. Сербки одержали третью победу.

Лига наций. Женщины. Вторая игровая неделя. Группа 7. Макао. Первый тур Таиланд — Сербия — 1:3 (18:25, 23:25, 25:19, 19:25).

23 мая женская сборная Таиланда сыграет с командой Китая, а сербки встретятся со сборной Польши. Розыгрыш Лиги наций завершится 1 июля.