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Алвеш: «Продолжу играть за сборную Португалии, я в порядке»
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Алвеш: «Продолжу играть за сборную Португалии, я в порядке» 

SPORT24.ru 3 часа назад
Фото: Soccer365.ru
Защитник сборной Португалии Бруну Алвеш поделился ожиданиями от чемпионата мира 2018 года, а также рассказал о том, собирается ли он завершить международную карьеру. 36-летний футболист включен в заявку для участия в ЧМ-2018.
«Мы должны продолжать делать свою работу. Сборная Португалии шла от игры к игре. Сначала нужно преодолеть групповой этап. Это наша первая цель. Мы на правильном пути. Матч против Марокко будет одним из самых трудных, ведь нам противостоит одна из сильнейших сборных в мире.
Что касается моего будущего в сборной, я в порядке. Продолжу играть свою роль, пытаясь помочь команде, буду всегда доступен и отдам все силы ради успеха команды», — цитирует Алвеша пресс-служба сборной Португалии.
Португалия на чемпионате мира сыграет в группе В вместе с Испанией, Марокко и Ираном. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.
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