Алвеш: «Продолжу играть за сборную Португалии, я в порядке»

Защитник сборной Португалии Бруну Алвеш поделился ожиданиями от чемпионата мира 2018 года, а также рассказал о том, собирается ли он завершить международную карьеру. 36-летний футболист включен в заявку для участия в ЧМ-2018.

«Мы должны продолжать делать свою работу. Сборная Португалии шла от игры к игре. Сначала нужно преодолеть групповой этап. Это наша первая цель. Мы на правильном пути. Матч против Марокко будет одним из самых трудных, ведь нам противостоит одна из сильнейших сборных в мире.

Что касается моего будущего в сборной, я в порядке. Продолжу играть свою роль, пытаясь помочь команде, буду всегда доступен и отдам все силы ради успеха команды», — цитирует Алвеша пресс-служба сборной Португалии.

Португалия на чемпионате мира сыграет в группе В вместе с Испанией, Марокко и Ираном. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.