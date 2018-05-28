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Молодёжная сборная России (белые) победила на Кубке Чёрного моря
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Молодёжная сборная России (белые) победила на Кубке Чёрного моря 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
В решающем матче команда Юрия Бабенко была сильнее сборной России (красные) со счётом 5:3.
Третье место на турнире у команд Швейцарии, датчане — четвёртые.
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