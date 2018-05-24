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Сослан Джанаев: У нас в стране большой выбор вратарей
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Сослан Джанаев: У нас в стране большой выбор вратарей 

Советский спорт 8 часов назад
Фото: ТАСС
— Конкуренция должна быть. Когда ехал сюда, понимал, куда еду, знал, что здесь будет. У нас в стране большой выбор вратарей. Это нормальная ситуация. Приходится выкладываться на 110 процентов, чтобы показать, на что способен.
Что касается моей травмы, то там ничего серьезного, просто почувствовал небольшой спазм. Главный тренер решил не рисковать и сделал заменуКонкуренция должна быть. Когда ехал сюда, понимал, куда еду, знал, что здесь будет. У нас в стране большой выбор вратарей. Это нормальная ситуация. Приходится выкладываться на 110 процентов, чтобы показать, на что способен.
Что касается моей травмы, то там ничего серьезного, просто почувствовал небольшой спазм. Главный тренер решил не рисковать и сделал замену, — цитирует Джанаева Sport24.ru.
В подготовке к чемпионату мира в составе сборной России, помимо Джанаева, участвуют вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов (”Брюгге”) и Андрей Лунев (”Зенит”).
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