В Геленджике разыграют билеты на открытую тренировку сборной Исландии.

В Геленджике проведут лотерею по розыгрышу сертификатов на получение билетов на открытую тренировку сборной Исландии, сообщает официальный сайт администрации города-курорта.

Розыгрыш пройдет 26 мая на стадионе «Юность» в перерыве матча местного «Спартака» с командой «Кубанская корона» из Тбилисского района.

Отметим, что возможность посетить тренировки сборной Исландии, а также сборной Швеции, которая также будет жить в Геленджике, получат еще и воспитанники спортивных школ муниципалитета.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Исландии сыграет в группе D с Аргентиной (16 июня, «Спартак», Москва), Нигерией (22 июня, Волгоград) и Хорватией (26 июня, Ростов-на-Дону).