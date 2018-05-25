Ещё
В Геленджике разыграют билеты на открытую тренировку сборной Исландии.
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Геленджике разыграют билеты на открытую тренировку сборной Исландии. 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Живая Кубань
В Геленджике проведут лотерею по розыгрышу сертификатов на получение билетов на открытую тренировку сборной Исландии, сообщает официальный сайт администрации города-курорта.
Розыгрыш пройдет 26 мая на стадионе «Юность» в перерыве матча местного «Спартака» с командой «Кубанская корона» из Тбилисского района.
Отметим, что возможность посетить тренировки сборной Исландии, а также сборной Швеции, которая также будет жить в Геленджике, получат еще и воспитанники спортивных школ муниципалитета.
На групповом этапе чемпионата мира сборная Исландии сыграет в группе D с Аргентиной (16 июня, «Спартак», Москва), Нигерией (22 июня, Волгоград) и Хорватией (26 июня, Ростов-на-Дону).
Советский спорт: последние новости
Патрик Фишер: Я очень горд тем, что мы сделали, это невероятно Дидье Дешам: Рабьо совершил большую ошибку «Чеховские медведи» в 17-й раз подряд выиграли чемпионат России
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грид-герлз возвращаются12
«Тренер бил палкой и ставил капельницы»2
Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы32
Футбольный талант умер, помочившись в канал143
Как отдыхают русские хоккеисты на Рублевке20
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:40
Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:28
Определён лучший гол АПЛ в сезоне 2017/18
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение