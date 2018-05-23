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Ахрик Цвейба: «Уверен, что сборная России достойно сыграет на чемпионате мира»
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Ахрик Цвейба: «Уверен, что сборная России достойно сыграет на чемпионате мира» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Известный в прошлом футболист сборных СССР, СНГ, Украины и России Ахрик Цвейба выразил уверенность, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов хорошо подготовит команду к чемпионату мира. Цвейба уверен, что российская команда сможет достойно выступить на домашнем турнире.
— Я очень уважаю Станислава Саламыча. Он мой друг. Я более чем уверен, что на чемпионате Черчесов достойно выставит свою команду, — цитирует «Спутник» Цвейбу.
Но… чтобы вы понимали: чемпионат мира, чемпионат Европы — это очень необычные турниры. И очень важно, как главный тренер подготовит команду — физически, психологически.
Чемпионат мира, конечно, посложнее, но я уверен, что Стас создаст такую атмосферу, что этот турнир выстрелит. Я не могу сказать, что мы чемпионами станем, но я уверен, что мы сыграем достойно. И это не просто мое пожелание. Я думаю, что так и будет. Так должно быть!
Все о чемпионате мира — здесь // Все о сборной России //
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