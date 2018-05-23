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Определились даты матчей российских гандболисток на молодёжном ЧМ
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Определились даты матчей российских гандболисток на молодёжном ЧМ 

Чемпионат.com 7 часов назад
Определились даты проведения матчей женской сборной России на молодёжном чемпионате мира по гандболу (участницы в возрасте до 18 лет). 7 августа россиянки сыграют со сверстницами из Аргентины. Ещё через два дня состоится матч с Китаем. 10 августа запланирован матч со сборной Японии, а 12 августа — с Нидерландами. Групповой этап российская сборная завершит 13 августа игрой с норвежками.
15 августа будут проходить матчи 1/8 финала турнира, четвертьфиналы состоятся 16 августа. Полуфиналы и финал запланированы на 18 и 19 августа соответственно.
Чемпионат мира среди женских команд U18 пройдёт с 7 по 19 августа в Кельце (Польша). Сборная России попала в группу C. Российские гандболистки в этой возрастной категории дважды становились чемпионками мира.
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