Определились даты матчей российских гандболисток на молодёжном ЧМ

Определились даты проведения матчей женской сборной России на молодёжном чемпионате мира по гандболу (участницы в возрасте до 18 лет). 7 августа россиянки сыграют со сверстницами из Аргентины. Ещё через два дня состоится матч с Китаем. 10 августа запланирован матч со сборной Японии, а 12 августа — с Нидерландами. Групповой этап российская сборная завершит 13 августа игрой с норвежками.

15 августа будут проходить матчи 1/8 финала турнира, четвертьфиналы состоятся 16 августа. Полуфиналы и финал запланированы на 18 и 19 августа соответственно.

Чемпионат мира среди женских команд U18 пройдёт с 7 по 19 августа в Кельце (Польша). Сборная России попала в группу C. Российские гандболистки в этой возрастной категории дважды становились чемпионками мира.