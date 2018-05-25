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«Чеховские медведи» завоевали Кубок России по гандболу
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«Чеховские медведи» завоевали Кубок России по гандболу 

Чемпионат.com 21 минуту назад
Фото: Даниловский вестник
«Чеховские медведи» выиграли Кубок России по гандболу среди мужских команд. В решающем матче «Финала четырёх», который проходил в Москве, гандболисты из Чехова обыграли столичный «Спартак» со счётом 26:24. По 5 мячей в составе «Медведей» забили Максим Куретков и Роман Остащенко. У «Спартака» 7 раз отличился Александр Черноиванов, 5 мячей забил Дмитрий Шелестюков.
Гандбол. Кубок России. Мужчины. «Финал четырёх». Москва Финал
«Чеховские медведи» (Московская область) — «Спартак» (Москва) — 26:24 (11:13).
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