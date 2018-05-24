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«Спартак» стал соперником «Чеховских медведей» по финалу Кубка России
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«Спартак» стал соперником «Чеховских медведей» по финалу Кубка России 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Московский «Спартак» в полуфинале «Финала четырёх» мужского Кубка России по гандболу переиграл краснодарский СКИФ со счётом 34:31. В составе красно-белых 11 голов в активе Дмитрия Ковалёва, ставшего самым результативным игроком матча.
За титул «Спартак» поспорит с «Чеховскими медведями» из Московской области, одолевшими ранее «СГАУ-Саратов». Напомним, что в финале плей-офф чемпионата России «Чеховские медведи» победили «Спартак» со счётом 2-0.
Гандбол. Мужчины. Кубок России «Финал четырёх». Полуфинал. Москва «Спартак» (Москва) — СКИФ (Краснодар) — 34:31 (17:18).
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