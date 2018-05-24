«Спартак» стал соперником «Чеховских медведей» по финалу Кубка России

Московский «Спартак» в полуфинале «Финала четырёх» мужского Кубка России по гандболу переиграл краснодарский СКИФ со счётом 34:31. В составе красно-белых 11 голов в активе Дмитрия Ковалёва , ставшего самым результативным игроком матча.

За титул «Спартак» поспорит с «Чеховскими медведями» из Московской области, одолевшими ранее «СГАУ-Саратов». Напомним, что в финале плей-офф чемпионата России «Чеховские медведи» победили «Спартак» со счётом 2-0.

Гандбол. Мужчины. Кубок России «Финал четырёх». Полуфинал. Москва «Спартак» (Москва) — СКИФ (Краснодар) — 34:31 (17:18).