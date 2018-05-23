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Стали известны полуфинальные пары Кубка России по гандболу
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Стали известны полуфинальные пары Кубка России по гандболу 

Чемпионат.com 6 часов назад
Определился состав участников полуфиналов Кубка России по гандболу среди мужских команд. Чемпионы России «Чеховские медведи» сыграют с клубом «СГАУ-Саратов», московский «Спартак» встретится со «Скифом» из Краснодара.
Оба матча состоятся в четверг, 24 мая. Первый полуфинал начнётся в 17:45, второй — в 20:15. Финал и матч за третье место пройдут в пятницу, 25 мая.
Действующим обладателем Кубка России является «СКИФ». В этом году «Финал четырёх» будет проходить во дворце спорта «Динамо» в Крылатском.
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