Стали известны полуфинальные пары Кубка России по гандболу

Определился состав участников полуфиналов Кубка России по гандболу среди мужских команд. Чемпионы России «Чеховские медведи» сыграют с клубом «СГАУ-Саратов», московский «Спартак» встретится со «Скифом» из Краснодара.

Оба матча состоятся в четверг, 24 мая. Первый полуфинал начнётся в 17:45, второй — в 20:15. Финал и матч за третье место пройдут в пятницу, 25 мая.

Действующим обладателем Кубка России является «СКИФ». В этом году «Финал четырёх» будет проходить во дворце спорта «Динамо» в Крылатском.