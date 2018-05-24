Ещё
«Чеховские медведи» и «Спартак» сыграют в финале Кубка России по гандболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Чеховские медведи» и «Спартак» сыграют в финале Кубка России по гандболу 

ТАСС 50 минут назад
Фото: MosDay.ru
ТАСС, 24 мая. Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» и московский "Спартак" встретятся в финальном матче Кубка России. Игры «Финала четырех» турнира проходят в Москве во Дворце спорта «Динамо».
На стадии 1/2 финала, матчи которой прошли в четверг, «Чеховские медведи» обыграли «СГАУ-Саратов» со счетом 31:25, а «Спартак» оказался сильнее краснодарского клуба СКИФ — 34:31. Матч за третье место и финал пройдут в пятницу.
"Чеховские медведи" и «Спартак», проводящий свой дебютный сезон, в нынешнем сезоне встречались в финале чемпионата России. Победу в серии до двух побед одержал подмосковный клуб — 2-0, став 17-кратным чемпионом страны. «Чеховские медведи» выигрывали Кубок страны семь раз. Действующим обладателем трофея является СКИФ.
ТАСС: последние новости
Президент УЕФА рассчитывает увидеть в полуфиналах ЧМ-2018 четыре сборные из Европы Михаил Юрьев утвержден в должности главного тренера сборной России по хоккею с мячом Тренер: ошибка сборной РФ по регби-7 в матче против немцев стала ключевой на турнире
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футбольный талант умер, помочившись в канал140
Кержаков женится на молоденькой красавице
Валуев рассказал об опухоли мозга153
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие107
Расписание чемпионата мира по футболу 2018
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Легкая атлетика
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:28
Определён лучший гол АПЛ в сезоне 2017/18
Футбол
01:53
В России признали правоту Родченкова
Зимние виды спорта Статьи
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение