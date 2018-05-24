«Чеховские медведи» и «Спартак» сыграют в финале Кубка России по гандболу

ТАСС , 24 мая. Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» и московский "Спартак" встретятся в финальном матче Кубка России. Игры «Финала четырех» турнира проходят в Москве во Дворце спорта «Динамо».

На стадии 1/2 финала, матчи которой прошли в четверг, «Чеховские медведи» обыграли «СГАУ-Саратов» со счетом 31:25, а «Спартак» оказался сильнее краснодарского клуба СКИФ — 34:31. Матч за третье место и финал пройдут в пятницу.

"Чеховские медведи" и «Спартак», проводящий свой дебютный сезон, в нынешнем сезоне встречались в финале чемпионата России. Победу в серии до двух побед одержал подмосковный клуб — 2-0, став 17-кратным чемпионом страны. «Чеховские медведи» выигрывали Кубок страны семь раз. Действующим обладателем трофея является СКИФ.