«Чеховские медведи» сыграют со «СГАУ-Саратовом» в полуфинале Кубка России по гандболу 

ТАСС, 23 мая. Подмосковный клуб «Чеховские медведи» встретится со «СГАУ-Саратовом» в полуфинальном матче Кубка России по гандболу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.
Игра пройдет 24 мая в Москве во Дворце спорта «Динамо» (начало — 17:45 мск), где состоится и «Финал четырех» турнира. Во второй полуфинальной паре сыграют московский "Спартак" и краснодарский СКИФ, этот матч также пройдет в четверг и начнется в 20:15 мск.
Финал и матч за третье место Кубка России пройдут 25 мая. Действующим победителем турнира является СКИФ.