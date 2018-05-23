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«Чеховские медведи» сыграют со «СГАУ-Саратовом» в полуфинале Кубка России по гандболу
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«Чеховские медведи» сыграют со «СГАУ-Саратовом» в полуфинале Кубка России по гандболу 

ТАСС 3 часа назад
Фото: MosDay.ru
ТАСС, 23 мая. Подмосковный клуб «Чеховские медведи» встретится со «СГАУ-Саратовом» в полуфинальном матче Кубка России по гандболу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.
Игра пройдет 24 мая в Москве во Дворце спорта «Динамо» (начало — 17:45 мск), где состоится и «Финал четырех» турнира. Во второй полуфинальной паре сыграют московский "Спартак" и краснодарский СКИФ, этот матч также пройдет в четверг и начнется в 20:15 мск.
Финал и матч за третье место Кубка России пройдут 25 мая. Действующим победителем турнира является СКИФ.
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