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«Чеховские медведи» встретятся со «Спартаком» в финале Кубка России по гандболу
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«Чеховские медведи» встретятся со «Спартаком» в финале Кубка России по гандболу 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: ТАСС
Гандбольный клуб «Чеховские медведи» одержал победу над «СГАУ-Саратов» в полуфинальной встрече Кубка России, сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 31:25 в пользу команды из Подмосковья.
В другом полуфинальном матче московский "Спартак" обыграл краснодарский СКИФ — 34:31.
Матч за третье место и финал пройдут 25 мая.
Ранее «Чеховские медведи» стали чемпионами России по гандболу. В двухматчевом противостоянии подмосковный клуб обыграл «Спартак».
Гандбол. Кубок России. 1/2 финала "Чеховские медведи" (Чехов) — «СГАУ-Саратов» (Саратов) — 31:25  "Спартак" (Москва) — СКИФ (Краснодар) — 34:31
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