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«Чеховские медведи» выиграли Кубок России по гандболу
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«Чеховские медведи» выиграли Кубок России по гандболу 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/DPA/ТАСС
В московском Дворце спорта "Динамо" завершился "Финал четырех" Кубка России по гандболу. В финальном матче встречались подмосковный клуб "Чеховские медведи" и московский "Спартак". В итоге победа со счетом 26:24 досталась команде из Чехова.
Самым результативным игроком финала стал Александр Черноиванов из "Спартака", забросивший семь мячей. Ранее клуб "СГАУ-Саратов" в матче за третье место со счетом 30:26 одержал победу над краснодарским клубом СКИФ. "Чеховские медведи" в восьмой раз стали обладателями Кубка России.
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