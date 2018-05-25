«Чеховские медведи» выиграли Кубок России по гандболу 

В московском Дворце спорта "Динамо" завершился "Финал четырех" Кубка России по гандболу. В финальном матче встречались подмосковный клуб "Чеховские медведи" и московский "Спартак". В итоге победа со счетом 26:24 досталась команде из Чехова.
Самым результативным игроком финала стал Александр Черноиванов из "Спартака", забросивший семь мячей. Ранее клуб "СГАУ-Саратов" в матче за третье место со счетом 30:26 одержал победу над краснодарским клубом СКИФ. "Чеховские медведи" в восьмой раз стали обладателями Кубка России.