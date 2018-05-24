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Экс-защитник «Барселоны» разочарован непопаданием в состав сборной Испании
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Экс-защитник «Барселоны» разочарован непопаданием в состав сборной Испании 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Бывший защитник «Барселоны» Марк Бартра, ныне защищающий цвета «Бетиса», признался, что испытывает негативные эмоции в связи с непопаданием в состав сборной Испании на чемпионат мира — 2018, передает "Советский спорт".
"Это трудно принять. Попасть в состав сборной Испании на чемпионат мира было моей ключевой целью. Я отдавал все силы и многим пожертвовал для этого.
Однако в сборной большой выбор отличных игроков, и это свидетельствует об уровне национальной команды. Я желаю команде всего наилучшего. Думаю, что им по силам вновь выиграть чемпионат мира", — цитирует защитника испанское издание Marca.
27-летний Бартра выступает за «Бетис» с зимы 2018 года, куда перешел из дортмундской «Боруссии». На его счету в минувшем сезоне 36 проведенных матчей, пять забитых мячей и одна голевая передача.
Ранее бывший главный тренер сборной Испании дал прогноз на финал Лиги чемпионов.
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