Экс-защитник «Барселоны» разочарован непопаданием в состав сборной Испании 

Бывший защитник «Барселоны» Марк Бартра, ныне защищающий цвета «Бетиса», признался, что испытывает негативные эмоции в связи с непопаданием в состав сборной Испании на чемпионат мира — 2018, передает "Советский спорт".
"Это трудно принять. Попасть в состав сборной Испании на чемпионат мира было моей ключевой целью. Я отдавал все силы и многим пожертвовал для этого.
Однако в сборной большой выбор отличных игроков, и это свидетельствует об уровне национальной команды. Я желаю команде всего наилучшего. Думаю, что им по силам вновь выиграть чемпионат мира", — цитирует защитника испанское издание Marca.
27-летний Бартра выступает за «Бетис» с зимы 2018 года, куда перешел из дортмундской «Боруссии». На его счету в минувшем сезоне 36 проведенных матчей, пять забитых мячей и одна голевая передача.
Ранее бывший главный тренер сборной Испании дал прогноз на финал Лиги чемпионов.