Адьям Кузяев: «Сборной России по силам выйти в полуфинал чемпионата мира»

Отец Далера Кузяева , главный тренер эстонской «Нарвы Транс» Адьям Кузяев , считает, что сборной России по силам выйти в полуфинал чемпионата мира. Первенство планеты пройдет в 12 городах России с 14 июня по 15 июля. — Для вас удачное выступление — это какой результат?

— Далер как-то сказал в интервью, что сборной России по силам дойти до полуфинала, — цитирует «Спорт день за днем» Кузяева. — Чувствую, так и будет.

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