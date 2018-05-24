Адьям Кузяев: «Сборной России по силам выйти в полуфинал чемпионата мира» 

Отец Далера Кузяева, главный тренер эстонской «Нарвы Транс» Адьям Кузяев, считает, что сборной России по силам выйти в полуфинал чемпионата мира. Первенство планеты пройдет в 12 городах России с 14 июня по 15 июля. — Для вас удачное выступление — это какой результат?
— Далер как-то сказал в интервью, что сборной России по силам дойти до полуфинала, — цитирует «Спорт день за днем» Кузяева. — Чувствую, так и будет.
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