Роналдиньо: «Произнести имена игроков сборной России очень сложно»

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо поделился мнением о предстоящем выступлении национальной команды России на домашнем ЧМ-2018.

«Россия играет дома, и если ваша сборная хорошо начнет и у нее будет поддержка болельщиков, она сможет очень хорошо проявить себя на мундиале. Все, у кого есть опыт участия в таком крупном турнире, знают, как все происходит. Очень важно хорошо начать чемпионат — именно стартовые матчи Кубка мира покажут, как сборная проявит себя в дальнейшем.

Если начало будет хорошим, болельщики воодушевятся и все может перевернуться. Мундиаль — это соревнование, в котором мало игр. Если повезет и команда выиграет две первые встречи на групповом этапе, она уже точно обеспечит себе участие в плей-офф. То есть практически все зависит от первого матча.

Я видел несколько игр, которые Россия провела в преддверии чемпионата мира. Мне уже приходилось слышать о некоторых игроках вашей сборной, но для меня произнести их имена очень сложно», — цитируют Роналдиньо.