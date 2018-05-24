Ещё
Роналдинью: «Сборной России надо хорошо стартовать на ЧМ-2018»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роналдинью: «Сборной России надо хорошо стартовать на ЧМ-2018» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдинью в интервью "Известиям" отметил, что сборная России может очень хорошо выступить на домашнем чемпионате мира-2018. По его словам, команде необходимо удачно стартовать на турнире. Первую игру россияне проведут 14 июня в Москве против Саудовской Аравии.
— Нынешний турнир впервые станет для России домашним. Может ли наша сборная «перегореть» из-за колоссального давления — как Бразилия четыре года назад?
— Все наоборот. Россия играет дома, и если ваша сборная хорошо начнет и у нее будет поддержка болельщиков, она сможет очень хорошо проявить себя на мундиале. Все, у кого есть опыт участия в таком крупном турнире, знают, как все происходит. Очень важно хорошо начать чемпионат — именно стартовые матчи Кубка мира покажут, как сборная проявит себя в дальнейшем.
— Несколько месяцев назад сборная Бразилии в товарищеском матче разгромила россиян (3:0). После такого достаточно сложно расчитывать на успешное выступление…
— Каждый матч — это отдельная игра. Все может очень быстро поменяться. Как я уже говорил, на мундиале может случиться все что угодно. И прогнозы для России как для хозяйки чемпионата могут поменяться, если она сумеет здорово стартовать на турнире. Если начало будет хорошим, болельщики воодушевятся и все может перевернуться. Мундиаль — это соревнование, в котором мало игр. Если повезет и команда выиграет две первые встречи на групповом этапе, она уже точно обеспечит себе участие в плей-офф. То есть практически все зависит от первого матча.
Спорт-Экспресс: последние новости
Адьям Кузяев: "Сборной России по силам выйти в полуфинал чемпионата мира" Патрик Фишер: "Если бы три года назад сказали, что Швейцария будет бороться за чемпионство, я бы посмеялся" Италия обыграла Бельгию и вышла в финал чемпионата Европы U-17
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России поддержали Родченкова11
Футбольный талант умер, помочившись в канал133
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие106
Российской премьер-лиги не будет в FIFA 191
Российскому спорту предрекли новый триллер5
Видео
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Легкая атлетика
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
01:11
России пригрозили третьей мировой
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение