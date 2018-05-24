Ещё
Игнатьев: «Сборные Австрии и Турции — подходящие команды для спаррингов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игнатьев: «Сборные Австрии и Турции — подходящие команды для спаррингов» 

Евро-футбол.Ру 6 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мыслями по поводу контрольных матчей с командами Австрии и Турции.
"Сборные Австрии и Турции — вполне подходящие кандидатуры для спаррингов. Но вот только не помешало бы нам провести матч с командой, напоминающей по стилю сборную Саудовской Аравии. Нам обязательно нужно выигрывать второй товарищеский матч. Чтобы быть психологически уверенными в себе накануне турнира. Сейчас сыграют с австрийцами и турками, посмотрят связи на поле, посмотрят, как выглядит каждый футболист в отдельности, кто представит нашу команду в стартовом составе", — сказал специалист.
Спарринг с Автрией состоится 30 мая, а с Турцией — 5 июня.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Нойер попал в заявку "Баварии" впервые с сентября 2017 года Глеб: "Респект Игнашевичу, ещё бы в сборную России вернуть Березуцких" ​Черчесов: "За контрольные матчи баллов не начисляют"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футбольный талант умер, помочившись в канал139
В России признали правоту Родченкова153
Назван самый дорогой футбольный клуб мира
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие107
Российский Шоушенк. Биатлонистка сбежала из страны72
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Легкая атлетика
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:28
Определён лучший гол АПЛ в сезоне 2017/18
Футбол
01:53
В России признали правоту Родченкова
Зимние виды спорта Статьи
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение