Игнатьев: «Сборные Австрии и Турции — подходящие команды для спаррингов»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мыслями по поводу контрольных матчей с командами Австрии и Турции.

"Сборные Австрии и Турции — вполне подходящие кандидатуры для спаррингов. Но вот только не помешало бы нам провести матч с командой, напоминающей по стилю сборную Саудовской Аравии. Нам обязательно нужно выигрывать второй товарищеский матч. Чтобы быть психологически уверенными в себе накануне турнира. Сейчас сыграют с австрийцами и турками, посмотрят связи на поле, посмотрят, как выглядит каждый футболист в отдельности, кто представит нашу команду в стартовом составе", — сказал специалист.

Спарринг с Автрией состоится 30 мая, а с Турцией — 5 июня.