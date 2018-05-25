Ещё
Бывший футболист сборной России назвал виновного в провале на ЧМ-2014
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший футболист сборной России назвал виновного в провале на ЧМ-2014 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Бывший полузащитник сборной России Виктор Файзулин полагает, что команде не позволили выйти из группы на чемпионате мира-2014 вратарские ошибки. Слова спортсмена передает «Спорт-Экспресс».
«Все просто. Вратарские ошибки. Мы сами не играли тогда, и сопернику не давали», — заявил Файзулин, отвечая на вопрос о причинах неудачи на мундиале в Бразилии. «Команда никому не интересна, футбол никакущий, но мы вымучили гол, а соперник забил за счет вратарской ошибки. Вот и все. И с Алжиром, и с Кореей были равные игры, но… Да, ошибки случаются. И Игорю (Игорю Акинфееву, — прим. »Ленты.ру») никто ничего не говорил. Все понимают: сегодня он, а завтра ты», — добавил 32-летний футболист.
На чемпионате мира в Бразилии сборная России боролась за выход из группы с командами Бельгии, Южной Кореи и Алжира. Россяинам под руководством итальянского специалиста Фабио Капелло не удалось одержать ни одной победы. Сборная России завершила выступления на мундиале, заняв третье место в группе. Ворота команды защищал голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. Гол, пропущенный в матче с корейцами, сам вратарь признал «детской ошибкой».
Файзулин известен своими выступлениями в составе питерского «Зенита». С ним футболист трижды становился чемпионом России. С 2012 по 2014 полузащитник провел за национальную сборную 24 игры и забил четыре мяча.
Последние новости
Массовое убийство в Якутии: что известно на данный момент Кому выгодна ложь о сбитых Сирией американских ракетах Что россияне думают о Медведеве: опрос
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»7
Футбольный талант умер, помочившись в канал141
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие107
Валуев рассказал об опухоли мозга155
Манчини высказался о работе в России
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:28
Определён лучший гол АПЛ в сезоне 2017/18
Футбол
01:53
В России признали правоту Родченкова
Зимние виды спорта Статьи
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение