Джанаев: девиз сборной России на ЧМ-2018 соответствует российскому менталитету

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 24 мая. / ТАСС /. Девиз сборной России по футболу на предстоящем чемпионате мира характеризует нацию. Такое мнение журналистам высказал вратарь национальной команды Сослан Джанаев

Слоганом сборной на предстоящем турнире будет фраза «Играй с открытым сердцем».

"Слоган, думаю, полностью соответствует российскому менталитету, он характеризует нашу нацию", — отметил Джанаев.

На сборе в Австрии с командой работают четыре вратаря, в окончательную заявку попадут трое. «Конкуренция должна быть, тем более в нашей стране на этой позиции она очень высокая. Когда ехал сюда, понимал это. Так что выкладываться надо на 110 процентов, показать, на что способен», — считает Джанаев.

"Если судить по сегодняшней тренировке, трех вратарей нам бы просто не хватило, нужны четыре. На укороченном пространстве, в двух «аквариумах» играли «три на три», — также отметил он.

Сбор национальной команды в Австрии начался в воскресенье и продлится до 31 мая, 30 мая сборная проведет товарищеский матч против команды Австрии в Инсбруке. 31 мая российская сборная вернется в Москву, продолжив подготовку к чемпионату мира на подмосковной базе в Новогорске. В Москве сборная России сыграет товарищеский матч с командой Турции на стадионе «ВЭБ-Арена» (5 июня).

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. На домашнем турнире сборная России сыграет в группе вместе с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, «Лужники»), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).