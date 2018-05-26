Черчесов посетит товарищескую игру соперников сборной России по ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов намерен посетить товарищеский матч между командами Саудовской Аравии и Италии, который пройдет 28 мая в Австрии.

"Недавно разговаривал с Андреем Шевченко , его сборная Украины играла с командой Саудовской Аравии, а Сергей Ребров работал там в клубе, из которого в национальной команде сразу восемь игроков. Арабы отдали своих лидеров в испанские клубы в бесплатную аренду — это путь к тому, чтобы улучшить готовность. Пусть арендованные игроки не часто выходят на поле, но даже на тренировках повышают свой уровень", — цитирует Черчесова ТАСС

По словам специалиста, после прихода в сборную Саудовской Аравии бывшего главного тренера команды Чили Хуана Антонио Пицци игра аравийских футболистов становится больше похожа чилийскую.

"28 мая она в австрийском Санкт-Галлене будет проводить контрольный матч с командой Италии. Планируем посмотреть его, ведь это совсем недалеко от места нашего сбора", — добавил тренер.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее сборная Египта сыграла вничью с национальной командой Кувейта в товарищеском матче.