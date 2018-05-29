Главный тренер Саудовской Аравии ждет нервной игры со сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер национальной команды Саудовской Аравии по футболу Хуан Антонио Пицци поделился своими ожиданиями от предстоящего матча чемпионата мира 2018 года против сборной России. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Нам предстоит играть в матче открытия с хозяевами турнира. А это означает, что нас ждет особое давление — речь прежде всего о нагнетании обстановки со стороны СМИ, зрителей, фанатов и так далее. Очевидно, что это будет нервная игра", — заявил специалист.

Напомним, что сборная Италии одержала победу над командой Саудовской Аравии в товарищеском матче, который прошел в швейцарском Санкт-Галлене и завершился со счетом 2:1 в пользу итальянцев.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы улучшить игру команды: наши парни способны достойно выступать против любой из сборных", — подытожил Пицци.

На ЧМ-2018 сборная Саудовской Аравии сыграет в группе А с командами России, Уругвая и Египта.