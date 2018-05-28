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Италия — Саудовская Аравия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
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Италия — Саудовская Аравия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Сегодня, 28 мая, в Санкт-Галлене на стадионе «AFG-Арена» состоится товарищеский матч между сборными Италии и Саудовской Аравии. Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Саудовская Аравия.
Ранее команды не встречались ни разу.
В рейтинге ФИФА сборная Саудовской Аравии расположилась на 67-м месте. Сборная Италии — на 20-м.
На групповом этапе чемпионата мира–2018 сборной Саудовской Аравии предстоит сыграть с Россией, Уругваем и Египтом. Италия пробиться на турнир не сумела.
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