Ромащенко посетил товарищеский матч между сборными Италии и Саудовской Аравии 

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что его помощник Мирослав Ромащенко ездил на товарищеский матч соперника по групповому этапу чемпионата мира — 2018 команды Саудовской Аравии, которая в Санкт-Галлене уступила сборной Италии — 1:2.
"Я смотрел игру, Мирослав ездил туда и только в 4 утра вернулся. Своих соперников изучаем, они играют в другой футбол, появляются новые футболисты. Видно, что все команды в нашей группе очень техничны. Проходимых соперников нет, и вы в этом по матчу с Италией убеждаетесь", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.