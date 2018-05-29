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Ромащенко посетил товарищеский матч между сборными Италии и Саудовской Аравии
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Ромащенко посетил товарищеский матч между сборными Италии и Саудовской Аравии 

Чемпионат.com 37 минут назад
Фото: Официальный сайт «Зенита»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что его помощник Мирослав Ромащенко ездил на товарищеский матч соперника по групповому этапу чемпионата мира — 2018 команды Саудовской Аравии, которая в Санкт-Галлене уступила сборной Италии — 1:2.
"Я смотрел игру, Мирослав ездил туда и только в 4 утра вернулся. Своих соперников изучаем, они играют в другой футбол, появляются новые футболисты. Видно, что все команды в нашей группе очень техничны. Проходимых соперников нет, и вы в этом по матчу с Италией убеждаетесь", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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