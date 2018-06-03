Сборная Перу крупно обыграла Саудовскую Аравию

Сборные Саудовской Аравии и Перу провели товарищеский матч в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира в России. Встреча прошла в Санкт-Галлене (Швейцария) на стадионе «AFG-Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу Перу.

Первый мяч забил нападающий Андре Каррильо на 20-й минуте. До перерыва форвард Хосе Паоло Герреро удвоил преимущество своей команды. Точку в матче поставил Герреро, отправив мяч в ворота Саудовской Аравии в середине второго тайма.

До ЧМ-2018 Перу проведёт товарищеский поединок с национальной командой Швеции 9 июня, Саудовская Аравия 8 июня встретится с Германией.