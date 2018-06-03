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Сборная Перу крупно обыграла Саудовскую Аравию
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Сборная Перу крупно обыграла Саудовскую Аравию 

Чемпионат.com 17 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Сборные Саудовской Аравии и Перу провели товарищеский матч в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира в России. Встреча прошла в Санкт-Галлене (Швейцария) на стадионе «AFG-Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу Перу.
Первый мяч забил нападающий Андре Каррильо на 20-й минуте. До перерыва форвард Хосе Паоло Герреро удвоил преимущество своей команды. Точку в матче поставил Герреро, отправив мяч в ворота Саудовской Аравии в середине второго тайма.
До ЧМ-2018 Перу проведёт товарищеский поединок с национальной командой Швеции 9 июня, Саудовская Аравия 8 июня встретится с Германией.
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