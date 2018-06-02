Семёнов: у Саудовской Аравии довольно-таки неплохая сборная, нам будет непросто

Защитник сборной России Андрей Семёнов поделился мнением о сборных Саудовской Аравии и Египта, с которыми национальной команде предстоит сыграть в одной группе на ЧМ-2018. Ещё одним соперником подопечных Станислава Черчесова станет сборная Уругвая.

«Действительно ли все вокруг негативно настроены? У нас страна такая: очень любим плохое всё обсуждать. В принципе, в команде нет подавленного состояния. Все оптимистически настроены на турнир. У сборной будет всё хорошо.

Я смотрел игру сборной Саудовской Аравии с Италией. Довольно-таки неплохая сборная. Думаю, вообще на чемпионат мира вряд ли плохие сборные попадают. Очень мобильные ребята и не боятся играть в футбол. Тем же итальянцами попортили они нервы. С ними будет непросто. Думаю, на теоретических занятиях нам более подробно тренер покажет, какие их слабые стороны нужно использовать.

Матч сборных Египта и Колумбии посмотреть не удалось. Но читал сегодня прессу и слышал, что очень здорово они играли. У них хорошая защитная линия. Как я уже сказал, на чемпионат мира плохие сборные не попадают. Конечно, у сборной России сложная группа. Будем двигаться от игры к игре и там увидим.