Соперник сборной России по ЧМ-2018 проиграл команде Италии в товарищеском матче 

Сборная Италии одержала победу над командой Саудовской Аравии в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в швейцарском Санкт-Галлене, завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянцев. В составе победителей отличились Марио Балотелли и Андреа Белотти. У проигравшей команды мяч забил Яхья Аль-Шехри.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Сборная Италии провела первый матч под руководством экс-тренера петербургского "Зенита" Роберто Манчини.
Команда Саудовской Аравии является соперником сборной России по групповому этапу чемпионата мира. Матч открытия пройдет 14 июня на стадионе «Лужники».
Футбол. Товарищеский матч Италия — Саудовская Аравия — 2:1 Голы: 1:0 — Балотелли, 21; 2:0 — Белотти, 68; 2:1 — Аль-Шехри, 72