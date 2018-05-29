Соперник сборной России по ЧМ-2018 проиграл команде Италии в товарищеском матче

Сборная Италии одержала победу над командой Саудовской Аравии в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт"

Роберто Манчини. Сборная Италии провела первый матч под руководством экс-тренера петербургского "Зенита"

Команда Саудовской Аравии является соперником сборной России по групповому этапу чемпионата мира. Матч открытия пройдет 14 июня на стадионе «Лужники».

Футбол. Товарищеский матч Италия — Саудовская Аравия — 2:1 Голы: 1:0 — Балотелли, 21; 2:0 — Белотти, 68; 2:1 — Аль-Шехри, 72