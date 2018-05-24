Сборная России надела футболки всех команд ЧМ-2018. Фото

Сборная России в преддверии домашнего чемпионата мира провела автограф-сессию. Игроки вместе с главным тренером Станиславом Черчесовым облачились в игровые майки всех 32 команд-участниц турнира. Таким образом российские футболисты решили поприветствовать гостей чемпионата мира.

3⃣2⃣ футболки — одна команда. @TeamRussia🇷🇺 приветствует все сборные-участницы #ЧМ2018! pic.twitter.com/cAn6dFa4lE

— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 24 мая 2018 г.

🇷🇺🇸🇦🇪🇬🇺🇾🇵🇹🇪🇸🇲🇦🇮🇷 🇫🇷🇦🇺🇵🇪🇩🇰🇦🇷🇮🇸🇭🇷🇳🇬 🇧🇷🇨🇭🇨🇷🇷🇸🇩🇪🇲🇽🇸🇪🇰🇷 🇧🇪🇵🇦🇹🇳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇵🇱🇸🇳🇨🇴🇯🇵https://t.co/hI6DSCW8sU pic.twitter.com/UWY7SS0m6t

— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 24 мая 2018 г.

Сборная провела официальную фотосессию перед ЧМ-2018. Как это было

Чемпионат мира-2018 по футболу: все о сборной России