Президент УЕФА рассчитывает увидеть в полуфиналах ЧМ-2018 четыре сборные из Европы

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

"Могу с уверенностью сказать, что Россия готова к чемпионату мира. Если говорить о моих ожиданиях, то скажу так: рассчитываю увидеть в полуфинальных матчах четыре европейские сборные. Ну и, конечно же, ожидаю, что мировое футбольное первенство в России подарит настоящий праздник всем без исключения", — сказал Чеферин.

В финальном турнире чемпионата мира 2018 года примут участие 32 команды, из них 14 европейских.