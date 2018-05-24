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Президент УЕФА рассчитывает увидеть в полуфиналах ЧМ-2018 четыре сборные из Европы
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Президент УЕФА рассчитывает увидеть в полуфиналах ЧМ-2018 четыре сборные из Европы 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
КИЕВ, 24 мая. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассчитывает, что в полуфиналах чемпионата мира в России сыграют четыре европейские команды. Об этом он сообщил ТАСС.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
"Могу с уверенностью сказать, что Россия готова к чемпионату мира. Если говорить о моих ожиданиях, то скажу так: рассчитываю увидеть в полуфинальных матчах четыре европейские сборные. Ну и, конечно же, ожидаю, что мировое футбольное первенство в России подарит настоящий праздник всем без исключения", — сказал Чеферин.
В финальном турнире чемпионата мира 2018 года примут участие 32 команды, из них 14 европейских.
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