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Бренет перейдет из ПСВ в немецкий «Хоффенхайме»
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Бренет перейдет из ПСВ в немецкий «Хоффенхайме» 

Р-Спорт 4 часа назад
Футболист голландского ПСВ Джошуа Бренет продолжит карьеру в немецком «Хоффенхайме», сообщается на официальном сайте клуба из Эйндховена.
Подробности перехода 24-летнего голландского защитника в состав немецкого клуба, который в следующем сезоне дебютирует в групповом этапе Лиги чемпионов, не разглашаются.
Бренет дебютировал в составе ПСВ в 2012 году в матче Лиги Европы против итальянского «Наполи». С тех пор он провел за команду из Эйндховена 150 официальных матчей, в которых забил четыре мяча.
В составе ПСВ Бренет стал трехкратным чемпионом Нидерландов. За сборную Нидерландов провел два матча.
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