Бренет перейдет из ПСВ в немецкий «Хоффенхайме»

Футболист голландского ПСВ Джошуа Бренет продолжит карьеру в немецком «Хоффенхайме», сообщается на официальном сайте клуба из Эйндховена.

Подробности перехода 24-летнего голландского защитника в состав немецкого клуба, который в следующем сезоне дебютирует в групповом этапе Лиги чемпионов, не разглашаются.

Бренет дебютировал в составе ПСВ в 2012 году в матче Лиги Европы против итальянского «Наполи». С тех пор он провел за команду из Эйндховена 150 официальных матчей, в которых забил четыре мяча.

В составе ПСВ Бренет стал трехкратным чемпионом Нидерландов. За сборную Нидерландов провел два матча.