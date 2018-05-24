Тренер гандбольного «Спартака» рассказал, что игроки вышли на полуфинал кубка больными

Главный тренер "Спартака" Василий Филиппов рассказал, что в полуфинале Кубка России против СКИФа (34:31) команда вышла играть больной.

— Сегодня у нас смог играть травмированный Евгений Цахариас, Александр Южбабенко. Евгений Трушин сыграл сегодня здорово, но у него была температура 37,5. Завтра, думаю, будет уже 39, — цитирует «Р-Спорт» Филиппова. — Егор Евдокимов тоже после температуры играл. У нас сейчас в команде вирус есть. В финале будет тяжело, но мы будем бороться. Если у нас будет только семь человек, то мы все равно выйдем и будем биться. Сдаваться «Спартак» не собирается.

В финале турнира красно-белым предстоит встретиться с «Чеховскими медведями». Решающий матч пройдет 25 мая.