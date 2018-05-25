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Великая принесла России победу над Францией
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Великая принесла России победу над Францией 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
В Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2018 состоялся товарищеский матч между женскими сборными России и Франции по фехтованию на саблях.
Встреча прошла в Мраморном зале — главном выставочном зале Российского этнографического музея. Российскую команду представили двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян, олимпийские чемпионки Софья Великая и Юлия Гаврилова, а также чемпионка России 2018 года Светлана Шевелева.
За сборную Франции выступили многократные призеры чемпионатов мира Сесилия Бердер, Шарлотта Лембах, Манон Брюне и призер чемпионата Европы Сара Бальзер.
Искусство 🤺 pic.twitter.com/Wzif7TeAA1
— Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 24 мая 2018 г.
Судьбу матча решил последний поединок, в котором Великая выиграла у Бердер со счетом 9:4 и принесла сборной России итоговую победу 45:44. (Егор БЫЧКОВ)​
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