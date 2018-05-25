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Харейде: «В сборной Франции нет ничего особенного, не верю в них»
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Харейде: «В сборной Франции нет ничего особенного, не верю в них» 

SPORT24.ru 3 часа назад
Главный тренер сборной Дании Оге Харейде не считает, что Франция находится среди лучших сборных планеты. Обе команды сыграют в группе С чемпионата мира 2018 года, куда также вошли Австралия и Перу.
«Я не верю в эту команду. Сборные, которые находятся на вершине мирового рейтинга, являются лучшими в мире, только это не относится к Франции. Я видел эту команду в матчах с Польшей и Швецией, ничего особенного. В сборной Франции больше нет такого лидера, как Зидан, который знал, как объединить команду», — цитирует Харейде RMC.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
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