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Тренер сборной Дании: в игре Франции нет ничего особенного
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Тренер сборной Дании: в игре Франции нет ничего особенного 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Главный тренер сборной Дании Оге Харейде признался, что не считает сборную Франции грозным соперником.
«Я не увидел ничего особенного в игре Франции против Польши и Швеции. Им явно стоит поработать над командной игрой. В их составе больше нет такого лидера, как Зидан, который мог сплотить команду. Сборная Франции не входит в число лучших на турнире», — цитирует Харейде Jyllands-Posten.
На групповом этапе ЧМ-2018 Дания сыграет со сборными Франции, Австралии и Перу.
Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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