Тренер сборной Дании: в игре Франции нет ничего особенного

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде признался, что не считает сборную Франции грозным соперником.

«Я не увидел ничего особенного в игре Франции против Польши и Швеции. Им явно стоит поработать над командной игрой. В их составе больше нет такого лидера, как Зидан, который мог сплотить команду. Сборная Франции не входит в число лучших на турнире», — цитирует Харейде Jyllands-Posten.

На групповом этапе ЧМ-2018 Дания сыграет со сборными Франции, Австралии и Перу.

Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.