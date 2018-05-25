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Алексей Швед: «Я не большой поклонник футбола, но матчи сборной России стараюсь смотреть»
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Алексей Швед: «Я не большой поклонник футбола, но матчи сборной России стараюсь смотреть» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Атакующий защитник «Химок» Алексей Швед в интервью "Известиям" признался, что пока не готов сказать, посетит ли матчи чемпионата мира-2018​. Он не является фанатом футбола, но матчи сборной России старается не пропускать.
— Летом в России состоится чемпионат мира по футболу. Хотели бы его посетить?
— Пока не знаю. Если позовут на какой-то матч, с удовольствием.
— Вы вообще любите смотреть футбол?
— Я не большой поклонник футбола, но когда играет наша сборная, стараюсь смотреть эти матчи. Хочу пожелать ребятам удачи на мировом первенстве, надеюсь им удастся решить поставленные перед командой задачи.
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