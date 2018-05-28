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Лионель Месси: «Аргентина не является фаворитом чемпионата мира»
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Лионель Месси: «Аргентина не является фаворитом чемпионата мира» 

Спорт-Экспресс 34 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не считает свою национальную команду фаворитом предстоящего чемпионата мира. По его словам, есть несколько сборных, которые сильнее аргентинцев.
— Мы не едем в Россию в ранге фаворитов, — сказал в интервью аргентинскому «Каналу 13» 30-летний форвард «Барселоны». — Но у нас есть группа хороших игроков, которые будут сражаться. Я верю в то, что Аргентина может стать чемпионом мира. Но мы не должны утверждать, что являемся лучшей командой на планете. Есть несколько сборных, которые превосходят нас.
Аргентина в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня). ​
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