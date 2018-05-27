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Зырянов: хочу привести всю семью на матч ЧМ Аргентина — Нигерия с участием Месси
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Зырянов: хочу привести всю семью на матч ЧМ Аргентина — Нигерия с участием Месси 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер петербургского «Зенита-2» Константин Зырянов заявил, что мечтает привести всю свою семью на матч чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Нигерии, чтобы посмотреть на Лионеля Месси.
Чемпионат мира стартует 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии, который пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Встреча сборных Аргентины и Нигерии состоится 26 июня на стадионе «Санкт-Петербург».
"Билетов на чемпионат мира у меня нет. Хочу попасть на один матч, может быть журналисты помогут. Хочется привести всю семью и посмотреть на Месси, когда Аргентина будет играть с Нигерией в Петербурге. Много времени у меня не будет, потому что «Зенит-2» начнет подготовку к чемпионату ФНЛ", — сказал Зырянов журналистам.
"Ни за кого, кроме сборной России, болеть не буду. За них стану сильно переживать. Будем так переживать, чтобы наши эмоции вывели сборную в финал", — добавил главный тренер «Зенита-2».
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