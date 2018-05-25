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Павел Колобков: Уровень готовности к чемпионату мира почти стопроцентный
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Павел Колобков: Уровень готовности к чемпионату мира почти стопроцентный 

Советский спорт 1 час назад
Министр рассказал о готовности России к чемпионату мира по футболу, а также высказался о фаворитах турнира.
«Оглядываясь назад, вспоминая 2010 год. Так быстро пролетело время. Уровень готовности к чемпионату мира почти стопроцентный.
Если говорить как болельщик, мне симпатична команда Франции. Пока как сборная она не очень себя проявила. Но она играет в веселый, интересный и креативный футбол.
Для меня загадка — сборная Испании. Там идет смена поколений. Также назову Бразилию, которые четыре года назад потерпела болезненное поражение. Но в спорте иногда полезно проиграть.
Заметьте, я сейчас называю команды, с которыми мы проводили тестовые матчи. Думаю, наши тренеры сделают выводы из этих матчей», — сказал Колобков.
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