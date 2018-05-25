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Сборная МИИТ по эстетической гимнастике стала бронзовым призером чемпионата Европы
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Сборная МИИТ по эстетической гимнастике стала бронзовым призером чемпионата Европы 

Управа района Марьина роща 2 часа назад
Фото: Управа района Марьина роща
Чемпионат Европы по эстетической гимнастике состоялся недавно в Таллине. В соревнованиях приняла участие сборная Российского университета транспорта (МИИТ) «Экспрессия».
В турнире участвовали 17 команд из различных стран мира. Представительницы «Экспрессии» приехали на турнир одними из фаворитов и достойно боролись за победу, но в упорной борьбе все же уступили основным конкурентам и заняли третье место.
Отмечается, что девушки уступили своим давним конкурентам — московской команде «Мадонна» и финской команде «Minetit». (то)
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