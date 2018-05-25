Сборная МИИТ по эстетической гимнастике стала бронзовым призером чемпионата Европы

Чемпионат Европы по эстетической гимнастике состоялся недавно в Таллине. В соревнованиях приняла участие сборная Российского университета транспорта (МИИТ) «Экспрессия».

В турнире участвовали 17 команд из различных стран мира. Представительницы «Экспрессии» приехали на турнир одними из фаворитов и достойно боролись за победу, но в упорной борьбе все же уступили основным конкурентам и заняли третье место.

Отмечается, что девушки уступили своим давним конкурентам — московской команде «Мадонна» и финской команде «Minetit». (то)