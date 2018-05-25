Лунев: появление футболиста Игнашевича в сборной России добавляет уверенности

В последний раз Игнашевич выступал за команду на чемпионате Европы 2016 года, после чего решил приостановить карьеру в национальной сборной. В мае Игнашевич вернулся в сборную и сейчас готовится с командой в Австрии к домашнему чемпионату мира.

"Плюс пять баллов к уверенности", — оценил возвращение 38-летнего Игнашевича голкипер петербургского "Зенита"

Спустя год в команду был вызван нападающий Артем Дзюба . «Это вообще плюс десять баллов к настрою и психологии», — отреагировал Лунев.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в группе А вместе с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, «Лужники»), Египта (19 июня, Санкт— Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).