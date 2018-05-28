Италия обыграла Саудовскую Аравию в первом матче под руководством Манчини

В первом матче под руководством нового главного тренера Роберто Манчини сборная Италии в товарищеской игре оказалась сильнее команды Саудовской Аравии. Встреча проходила в Санкт-Галлене на стадионе «AFG-Арена» и завершилась со счётом 2:1.

Напомним, что в завершившемся сезоне российской Премьер-Лиги Манчини работал главным тренером «Зенита»

На групповом этапе чемпионата мира–2018 сборной Саудовской Аравии предстоит сыграть с Россией, Уругваем и Египтом. Италия на турнир пробиться не смогла.