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Италия обыграла Саудовскую Аравию в первом матче под руководством Манчини
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Италия обыграла Саудовскую Аравию в первом матче под руководством Манчини 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Vprognoze.ru
В первом матче под руководством нового главного тренера Роберто Манчини сборная Италии в товарищеской игре оказалась сильнее команды Саудовской Аравии. Встреча проходила в Санкт-Галлене на стадионе «AFG-Арена» и завершилась со счётом 2:1.
В составе победителей голы на свой счёт записали Марио Балотелли и Андреа Белотти, а за Саудовскую Аравию отличился Яхья Аль-Шехри.
Напомним, что в завершившемся сезоне российской Премьер-Лиги Манчини работал главным тренером «Зенита».
На групповом этапе чемпионата мира–2018 сборной Саудовской Аравии предстоит сыграть с Россией, Уругваем и Египтом. Италия на турнир пробиться не смогла.
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