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Манчини оценил шансы сборной России на победу в матче с Саудовской Аравией
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Манчини оценил шансы сборной России на победу в матче с Саудовской Аравией 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини оценил шансы команды России на победу во встрече с Саудовской Аравией на чемпионате мира 2018 года, сообщает "Советский спорт".
"Я думаю, что Россия победит, но Саудовская Аравия неплоха. У них очень быстрые игроки. Это будет первая игра на чемпионате мира, но Россия играет дома", — цитирует Манчини Football Italia.
Мировое первенство 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Сборная Италии одержала победу над командой Саудовской Аравии в товарищеском матче со счетом 2:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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