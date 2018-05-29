Манчини оценил шансы сборной России на победу в матче с Саудовской Аравией

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини оценил шансы команды России на победу во встрече с Саудовской Аравией на чемпионате мира 2018 года, сообщает "Советский спорт"

"Я думаю, что Россия победит, но Саудовская Аравия неплоха. У них очень быстрые игроки. Это будет первая игра на чемпионате мира, но Россия играет дома", — цитирует Манчини Football Italia.

Мировое первенство 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.