Ерохин: схема игры сборной России по футболу может трансформироваться по ходу встречи

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 25 мая. / ТАСС /. Сборная России по футболу наигрывает схему игры, при которой расстановка может меняться по ходу встречи — на четыре или пять защитников. Об этом рассказал журналистам полузащитник команды Александр Ерохин

Сборная продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира в Австрии.

"Сейчас все упражнения, даже разминочные, даются с учетом подготовки к предстоящим соперникам, с учетом того, как тренерский штаб хочет видеть передвижение мяча в матче. Не могу все рассказывать, но должны быть быстрые средние и короткие передачи, было быстрое передвижение мяча в атаку", — поделился деталями тренировок Ерохин.

На вопрос, верна ли информация, что сейчас команда по большей части наигрывает схему с четырьмя, а не пятью защитниками, полузащитник ответил: «Я бы сказал, что это схема, которая может варьироваться и трансформироваться по ходу матча — как в четыре, так и в пять [защитников]. В этом ничего нет сверхъестественного, просто оттачиваем действия, чтобы было взаимопонимание и все четко понимали, как правильно двигаться».

Позиция самого полузащитника будет зависеть от выбранной тактики, считает он. «Думаю, что моя позиция будет зависеть от того, какую тактику будет избирать на матч тренерский штаб — более атакующую или более оборонительную», — сказал он.

Сбор национальной команды в Австрии начался в воскресенье и продлится до 31 мая, 30 мая сборная проведет товарищеский матч против команды Австрии в Инсбруке. 31 мая российская сборная вернется в Москву, продолжив подготовку к чемпионату мира на подмосковной базе в Новогорске. В Москве сборная России сыграет товарищеский матч с командой Турции на стадионе «ВЭБ-Арена» (5 июня).