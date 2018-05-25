Шукер: сборная Хорватии по футболу способна побороться за полуфинал на ЧМ-2018

КИЕВ, 25 мая. /Корр. ТАСС Михаил Личков /. Сборная Хорватии по футболу способна побороться за выход в полуфинал на чемпионате мира 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал глава Хорватского футбольного союза Давор Шукер

"Чемпионат мира в России получится крайне интересным для сборной Хорватии. У нас хороший состав и если сборная будет двигаться постепенно шаг за шагом и без нервов, то, на мой взгляд, она способна побороться за выход в полуфинал турнира. Уверен, что чемпионат мира в России пройдет на высоком уровне, кубок завоюет сильнейший, а болельщики получат огромное удовольствие", — сказал Шукер.

Также глава федерации отметил, что вызванный в сборную защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука принесет огромную пользу команде. «Он принесет огромную пользу национальной команде даже несмотря на то, что у него долгое время не было игровой практики. Он лидер команды и заряжает своей энергетикой других игроков. Знаю, что он стал чемпионом России, но пока мне его еще не удалось поздравить», — отметил собеседник ТАСС.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. На групповом этапе сборная Хорватии сыграет с командами Нигерии в Калининграде (16 июня), Аргентины в Нижнем Новгороде (21 июня) и Исландии в Ростове— на-Дону (26 июня).