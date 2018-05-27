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Та: «Знаю свою роль в сборной Германии, буду рад сыграть на ЧМ-2018 в России»
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Та: «Знаю свою роль в сборной Германии, буду рад сыграть на ЧМ-2018 в России» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: Soccer365.ru
Защитник «Байера» и сборной Германии Джонатан Та выразил надежду, что попадет в окончательный список для участия в чемпионате мира 2018 года. Ранее футболист был включен в расширенный состав.
«Прежде всего, конечно, я рад быть в сборной. Если поеду в Россию, я буду очень рад. Каждый желает для себя лучшего. Я просто отдаю все силы на тренировках, знаю свою роль в сборной Германии. Хочу поддержать команду, поддерживать ее высокий уровень. В конце сборов посмотрим», — цитирует Та пресс-служба сборной Германии.
В квалификации на ЧМ-2018 Джонатан Та дважды оказывался в заявке сборной Германии, но на поле не выходил. Первый матч на ЧМ-2018 сборная Германии проведет 17 июня в Москве. В «Лужниках» немцы» сыграют против Мексики.
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