Та: «Знаю свою роль в сборной Германии, буду рад сыграть на ЧМ-2018 в России»

Защитник «Байера» и сборной Германии Джонатан Та выразил надежду, что попадет в окончательный список для участия в чемпионате мира 2018 года. Ранее футболист был включен в расширенный состав.

«Прежде всего, конечно, я рад быть в сборной. Если поеду в Россию, я буду очень рад. Каждый желает для себя лучшего. Я просто отдаю все силы на тренировках, знаю свою роль в сборной Германии. Хочу поддержать команду, поддерживать ее высокий уровень. В конце сборов посмотрим», — цитирует Та пресс-служба сборной Германии.

В квалификации на ЧМ-2018 Джонатан Та дважды оказывался в заявке сборной Германии, но на поле не выходил. Первый матч на ЧМ-2018 сборная Германии проведет 17 июня в Москве. В «Лужниках» немцы» сыграют против Мексики.