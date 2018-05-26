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Соперник России по ЧМ-2018 ушел от поражения в матче со сборной Кувейта
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Соперник России по ЧМ-2018 ушел от поражения в матче со сборной Кувейта 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Сборная Египта сыграла вничью с национальной командой Кувейта в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу — 2018. Встреча завершилась со счетом 1:1, сообщает "Советский спорт".
Счет открыл футболист Кувейта Фахад Аль-Ансари.
В составе египтян счет на 81-й минуте матче сравнял Айман Ашраф.
Сборная Египта является соперником российской команды по группе А на чемпионате мира.
Кувейт занимает 160-е место в рейтинге ФИФА.
Товарищеские матчи (сборные) Кувейт — Египет — 1:1 Голы: 1:0 — Аль-Ансари — 6, 1:1 — Ашраф — 81
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