Соперник России по ЧМ-2018 ушел от поражения в матче со сборной Кувейта 

Сборная Египта сыграла вничью с национальной командой Кувейта в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу — 2018. Встреча завершилась со счетом 1:1, сообщает "Советский спорт".
Счет открыл футболист Кувейта Фахад Аль-Ансари.
В составе египтян счет на 81-й минуте матче сравнял Айман Ашраф.
Сборная Египта является соперником российской команды по группе А на чемпионате мира.
Кувейт занимает 160-е место в рейтинге ФИФА.
Товарищеские матчи (сборные) Кувейт — Египет — 1:1 Голы: 1:0 — Аль-Ансари — 6, 1:1 — Ашраф — 81