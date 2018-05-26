Соперник России по ЧМ-2018 ушел от поражения в матче со сборной Кувейта

Сборная Египта сыграла вничью с национальной командой Кувейта в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу — 2018. Встреча завершилась со счетом 1:1, сообщает "Советский спорт" Счет открыл футболист Кувейта Фахад Аль-Ансари. В составе египтян счет на 81-й минуте матче сравнял Айман Ашраф Сборная Египта является соперником российской команды по группе А на чемпионате мира. Кувейт занимает 160-е место в рейтинге ФИФА. Товарищеские матчи (сборные) Кувейт — Египет — 1:1 Голы: 1:0 — Аль-Ансари — 6, 1:1 — Ашраф — 81