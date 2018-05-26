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Тренеры сборной России планируют посетить матч Саудовская Аравия — Италия 28 мая
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Тренеры сборной России планируют посетить матч Саудовская Аравия — Италия 28 мая 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу планирует посетить товарищеский матч между командами Саудовской Аравии и Италии 28 мая в Австрии. Об этом сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, слова которого приводятся в информационном бюллетене Российского футбольного союза (РФС).
"Недавно разговаривал с Андреем Шевченко, его сборная Украины играла с командой Саудовской Аравии, а Сергей Ребров работал там в клубе, из которого в национальной команде сразу восемь игроков. Арабы отдали своих лидеров в испанские клубы в бесплатную аренду — это путь к тому, чтобы улучшить готовность. Пусть арендованные игроки не часто выходят на поле, но даже на тренировках повышают свой уровень", — сказал Черчесов.
"Эта практика началась с приходом нового главного тренера Хуана Антонио Пицци, который раньше тренировал сборную Чили. Сейчас мы видим, что аравийская команда по построению игры все больше становится похожа на чилийскую. 28 мая она в австрийском Санкт-Галлене будет проводить контрольный матч с командой Италии. Планируем посмотреть его, ведь это совсем недалеко от места нашего сбора", — отметил тренер.
Сейчас сборная России проводит сбор в австрийской коммуне Нойштифт-им-Штубайталь, который продлится до 31 мая. 30 мая российская команда проведет товарищеский матч со сборной Австрии в Инсбруке, 31 мая футболисты вернутся в Москву и продолжат подготовку к чемпионату мира на базе в Новогорске. 5 июня сборная России сыграет товарищеский матч с командой Турции на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Россияне на групповом этапе сыграют со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва, «Лужники»), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара). Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.
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